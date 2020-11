Zwaarste lockdown voor vier Italiaanse regio's

Waarom duurt het zo lang? Wanneer kennen we de einduit­slag? Wij beantwoor­den uw meest gestelde vragen over de Amerikaan­se verkiezin­gen

18:14 Het is gebeurd, de Amerikanen hebben gestemd. Hoewel de uitslag nog een tijdje op zich kan laten wachten spreekt Trump nu al van fraude. Welke gevolgen heeft dat? Waarom gaat het zo traag? En waarom zaten de peilingen er weer naast? Wij beantwoorden hier continu uw meest gestelde vragen over de verkiezingen in de VS.