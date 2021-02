Zwaargewonde en meerdere vermisten bij zware explosie in garage in Bordeaux

De ontploffing vond zaterdagochtend plaats in een garage in de wijk Chartrons, nabij het centrum van de Franse stad. De garage en twee aangrenzende gebouwen werden vernield, aldus de brandweer. Eerder was er sprake van drie gewonden, maar de brandweer heeft dat cijfer gecorrigeerd naar 1 zwaargewonde. Het zwaargewonde slachtoffer is een 89-jarige bewoner van het gebouw. Daarnaast zijn een garagist en zijn partner vermist. Hulpdiensten vrezen dat er nog meer slachtoffers zullen vallen. “De aangrenzende gebouwen kunnen het de komende uren nog begeven”, klinkt het bij de brandweer.

Mogelijk is een gasexplosie de oorzaak van de ontploffing. Dat blijkt uit de eerste vaststellingen. Die hypothese moet wel nog bevestigd worden en wordt op dit moment nog verder onderzocht. Het gas in de straat is afgesloten en een vijftigtal brandweerlieden zijn ingezet. Op beelden op sociale media is te zien dat verschillende ramen in de buurt gebroken zijn door de kracht van de ontploffing.