Zwaargewonde Eitan (5) verliest ouders, broertje en overgrootouders bij drama met kabelbaan: dit zijn de 14 slachtoffers

Het jongste slachtoffer en Israëlische overgrootouders

Het jongste slachtoffer, Tom Biran, was pas twee jaar oud. Ook zijn ouders Amit Biran (30) en de 26-jarige Tal Peleg (beiden geboren in Israël, maar woonachtig in Pavia) stierven bij de crash. Ook de Israëlische overgrootouders van kleine Tom zaten in de cabine: Itshak Cohen (82) en zijn vrouw Barbara Cohen Konisky (70). Zij waren een paar dagen geleden in Pavia aangekomen om hun familie te bezoeken. Eitan (5), het broertje van Tom ligt in het ziekenhuis. Hij liep zware breuken aan de benen op en werd zondagavond geopereerd en gestabiliseerd, meldt het Italiaanse persbureau Adnkronos.