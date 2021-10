Zwaargewonde door schietpartij Bergen op Zoom: drie personen aangehouden

Zware aardbeving voor de kust van Kreta, geen slachtof­fers gemeld

15:28 Ten oosten van het Griekse eiland Kreta is dinsdag onder de zeebodem een krachtige beving geregistreerd met een kracht van 6,3. Dat meldt het Observatorium van Athene. Volgens de eerste berichten in de media zijn er geen slachtoffers gevallen. De autoriteiten waarschuwden uit voorzorg tegen een vloedgolf, maar die waarschuwing werd later ingetrokken.