Zwaard en pistolen van Napoleon geveild voor 2,6 miljoen euro: “Zeldzaam stukje geschiedenis”

De waarden van het zwaard en de vijf versierde pistolen werden initieel geschat op 1,5 miljoen tot 3,5 miljoen dollar (1,3 miljoen tot 3,1 miljoen euro). “De koper van de voorwerpen neemt een erg zeldzaam stukje geschiedenis mee naar huis”, aldus Kevin Hogan, de voorzitter van het veilingshuis Rock Island. Volgens hem was het zwaard en het holster “het kroonjuweel" van de collectie. De Corsicaanse Napoleon is dan ook een van de bekendste en meest controversiële figuren in de Franse geschiedenis.

Het wapen werd gemaakt door Nicolas-Noël Boutet. Hij was tijdens de Franse revolutie, die duurde van 1789 tot 1799, de directeur van de staatswapenfabriek in Versailles. Nadat Napoleon in 1804 benoemd werd tot keizer, zou hij het zwaard aan de Franse generaal Jean-Andoche Junot hebben gegeven. Diens vrouw werd later echter gedwongen om het zwaard te verkopen om schulden af te betalen. Nadien werd het teruggevonden door een museum in Londen. Een verzamelaar in de VS was de laatste eigenaar van het zwaard, maar hij is volgens het veilingshuis recent overleden.