“Zwaarbewapende huurmoordenaars” stormen Mexicaans zwemparadijs binnen en vermoorden zes volwassenen en een kind

Trump probeert via hoger beroep getuigenis van Pence te voorkomen

Donald Trump is naar de rechter gestapt om in hoger beroep te voorkomen dat zijn vicepresident Mike Pence moet getuigen in een zaak tegen hem. Pence is opgeroepen om te vertellen wat hij met Trump heeft besproken op 6 januari 2021, de dag van de bestorming van het Capitool.