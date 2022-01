Zwaar zieke Amerikaan (31) ziet harttransplantatie door de neus geboord omdat hij niet gevaccineerd is

Een zwaar zieke vader van twee kinderen is in Boston van een wachtlijst voor een harttransplantatie gehaald omdat hij niet gevaccineerd is. DJ Ferguson gelooft niet in de heilzame werking van een prik, maar vreest in zijn specifiek geval ook voor de gevolgen als zijn hartspier ontstoken zou raken. Myocarditis wordt inderdaad beschouwd als een zeldzame bijwerking van coronavaccins.

Ferguson ligt op dit moment aan de beademing en vecht dus voor zijn leven. Hij stond als eerste in de rij voor een harttransplantatie, maar die bevoorrechte positie is hij nu kwijt. “Het is tegen zijn basisprincipes om zich te laten vaccineren. Maar op deze manier wordt hij echt tot de limiet gedreven”, stelt zijn vader David.

Ferguson ligt al sinds 26 november in het ziekenhuis vanwege een erfelijke hartaandoening. Hierdoor hoopten bloed en vocht zich in zijn longslagaders op.

“Rekening houden met overlevingskans”

Wie besmet raakt met het coronavirus loopt in normale omstandigheden meer risico op een ontstoken hartspier dan wie zich laat vaccineren. Bij Ferguson zou dat echter anders kunnen liggen. “Zijn hart is al zodanig uitgezet dat er nu echt niets meer fout mag lopen. De kans dat hij dan meteen sterft, is bijzonder groot. De dokters geven dat ook zelf toe, ze kunnen op dat vlak niets garanderen”, klinkt het bij zijn naasten.

De directie van het ziekenhuis is echter niet te vermurwen en houdt vast aan het bestaande protocol. “Het Covid-19-vaccin is een van de vele voorwaarden waaraan vervuld moet zijn om in aanmerking te komen voor een transplantatie (ook rook- en drinkgewoontes komen bijvoorbeeld aan bod; nvdr). Patiënten met een verzwakt immuunsysteem zijn extra kwetsbaar voor het virus. Meer dan 20 procent van de patiënten die een transplantatie ondergaan en daarna besmet raken, sterft uiteindelijk. Organen zijn schaars, wij moeten daarom ook rekening houden met de overlevingskans van de persoon op middellange en lange termijn.”

“Klok tikt in ons nadeel”

De familie van Ferguson overweegt om hem nu alsnog naar een ziekenhuis over te brengen dat niet zo’n strenge regels hanteert. “Maar we vrezen dat hij daarvoor al te zwak geworden is”, stelt David. “De klok tikt in ons nadeel. Mijn zoon houdt vast aan zijn principes en blijft intussen dapper vechten. Mijn respect voor hem wordt hierdoor alleen maar groter. Het is zijn lijf en dus ook zijn keuze.”

Ferguson is niet de eerste patiënt die van een wachtlijst verdwijnt omdat hij niet gevaccineerd is. In oktober was Jaimee Fougner (56) uit Colorado hetzelfde lot beschoren. Zij kon er niet mee overweg dat bij de ontwikkeling van het AstraZeneca-vaccin een cellijn gebruikt wordt die afstamt van nierweefsel van een geaborteerde foetus*. Ze weigerde haar vaccinatie, waardoor ze dus ook een cruciale niertransplantatie in rook zag opgaan. Uiteindelijk werd de vrouw wel nog aanvaard in Texas.

* Voor de duidelijkheid: de cellijn bevat geen cellen meer van die foetus, het gaat over kopieën van de oorspronkelijke cellen.