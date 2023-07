Zwaar onweer in Oostenrijk met rukwinden tot 160 km/u: duizenden gezinnen zonder stroom

Bewakers van Akropolis in Athene leggen het werk neer tijdens warmste uren

De bewakers van de Akropolis in Athene en van andere archeologische sites in Griekenland zullen vanaf donderdag vier uur lang het werk neerleggen. Als gevolg van de hittegolf in Griekenland zijn de werkomstandigheden voor de bewakers erg zwaar geworden, zo meldt de vakbond Peyfa dinsdag. De WHO geeft, naar aanleiding van de hittegolf in een groot deel van Zuid- en Oost-Europa, enkele tips om de hitte draaglijker te maken, maar er is volgens hen “dringend behoefte aan regionale en wereldwijde actie”.