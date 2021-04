Zwaar mishandelde Turkse vrijgesproken van moord op gewelddadige echtgenoot

ANTALYADe Turkse vrouw die in januari haar gewelddadige man met een jachtgeweer ombracht na een nachtlang zwaar te zijn toegetakeld, is door de rechters in Antalya vrijgelaten. Melek Ipek heeft haar echtgenoot Ramazan uit ‘legitieme zelfverdediging’ doodgeschoten, luidt het oordeel van het strafhof. De moeder van twee kinderen vreesde terecht voor haar en hun leven en heeft uit angst gehandeld.

Melek Ipek, die bij haar aanhouding blauw geslagen ogen en een dik gezicht had, werd in de dagen voor haar haar mans dood geslagen, verkracht, vernederd en met de dood bedreigd. Haar echtgenoot had haar in de nacht van 7 januari zwaar mishandeld. Haar twee jongste dochters vonden hun moeder naakt en geboeid op de badkamervloer. Vader Ramazan had het huis verlaten en haar gewond achtergelaten.



Bij zijn terugkeer stuurde Melek de kinderen naar hun kamers en pakte ze het jachtgeweer van haar man. Een schot maakte een einde aan haar kwelling. Ze belde zelf de hulpdiensten en werd vastgezet voor de vermeende moord op haar echtgenoot. Toen het proces tegen haar begon, leidde dat tot protesten voor de rechtbank in Antalya. ‘Vrijheid voor Melek Ipek’, las het op de spandoeken die de betogers meedroegen.

Conventie van Istanboel

"Als Melek het heft niet in eigen handen had genomen, dan was zij zelf vermoord”, klonk het onder de betogers, die de noodzaak van het Europese vrouwenrechtenverdrag onderstreepten. Een maand eerder was president Erdogan uit de Conventie van Istanboel gestapt, dat landen tot het aanpakken van geweld tegen vrouwen dwingt. De aanklagers wilden aanvankelijk 24 jaar cel, maar eisten uiteindelijk 2 tot 6 jaar.



Bij de zitting van gisteren was Melek zelf aanwezig en waren de kneuzingen in haar gezicht genezen, schrijft nieuwssite Haber48. Haar daad werd aangemerkt als ‘onopzettelijke doodslag’. De aanklagers vroegen zich echter af waarom de vrouw niet naar de politie was gegaan en om bescherming had gevraagd. Waarom was ze niet weggelopen? Waarom repten getuigen niet van het jarenlange geweld waarover Melek sprak?

‘Nooit zo gewild’

Volgens de advocaat van Ramazan Ipeks familie, Ziya Berkhan Yaman, was er wel sprake van opzet. Hij wilde de hoogste straf voor Melek. “Zodra hij binnenkwam, richtte ze op zijn hart en schoot’’, betoogde hij. In tranen vertelde de vrouw dat het niet voor het eerst was dat haar man haar mishandelde. Ze herhaalde dat de foltering twaalf jaar had geduurd, maar dat die dag ‘heel anders’ was. Ze vreesde voor haar leven en dat van haar kinderen.



Ook nu werd de zitting bijgewoond door afgevaardigden van vrouwenorganisaties. Ze hoorden hoe Melek als laatste het woord kreeg en verklaarde ‘het nooit zo gewild te hebben’. Na een korte pauze keerden de rechters terug en spraken ze haar vrij van de moord op haar gewelddadige man. Haar daad valt binnen de geldende limiet voor legitieme zelfverdediging, luidde het oordeel. Melek Ipek barstte in tranen uit. Ze zat 108 dagen vast.

