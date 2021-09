Zwaar geschut in hoofdstad Guinee, veel soldaten op straat

Webhost GoDaddy weert verklik­kers illegale abortus in Texas

4 september Webhostingservice GoDaddy heeft vrijdag een Texaanse anti-abortuswebsite geweerd. Burgers kunnen daarop anoniem tips achterlaten over mensen die helpen bij of aanzetten tot abortus. De anti-abortusgroep achter de website, Texas Right to Life, kreeg van GoDaddy de keuze een nieuwe webhost te vinden of offline te gaan.