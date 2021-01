Zwaar bewapende Nationale Garde bij Black Lives Matter-betoging, amper tegenstand gisteren: critici stellen vragen bij opvallend verschil

Franse sterrenkok Albert Roux op 85-jarige leeftijd overleden

6 januari De Franse chef-kok Albert Roux, onder andere bekend als mede-oprichter van het sterrenrestaurant Le Gavroche in Londen, is maandag op 85-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie woensdag gemeld. Volgens hen sukkelde Roux al een tijdje met zijn gezondheid. Meer informatie over de doodsoorzaak werd niet vrijgegeven.