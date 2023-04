Zwaar beschadigde treinstellen worden uit weiland weggetakeld na botsing in Nederland

KIJK. Passagiers kunnen zichzelf bevrijden na zwaar treinonge­val, lichtgewon­de slachtof­fers opgevangen bij omwonenden en in koeienstal

“We lagen te trillen in ons bed”, zeggen omwonenden die afgelopen nacht wakker schrokken van de knallen van het zware treinongeluk in het Nederlandse Voorschoten. Enkele buurtbewoners stelden meteen hun huizen open voor de slachtoffers. Burgemeester Nadine Stemerdink bedankte hen uitdrukkelijk tijdens een persconferentie. “Dorpsgenoten stonden klaar voor alle mensen in nood, van boer Freek tot de huisarts. Ongelofelijk bedankt.”