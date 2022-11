Zus van Kim Jong-un spreekt harde taal: Zuid-Koreaanse leiders zijn “idioten”, “wilde honden” en “larven”

Europees Parlement bestempelt Rusland als schurken­staat: “Staats­spon­sor van terrorisme”

Rusland is een staat die het terrorisme steunt en die “zijn toevlucht zoekt tot terroristische middelen”. Dat zegt het Europees Parlement in een resolutie die woensdag in Straatsburg is aangenomen. De tekst heeft geen rechtstreeks effect, maar heeft wel een grote symbolische en politieke waarde in de context van de oorlog in Oekraïne.

23 november