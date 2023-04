Zus van Kim Jong-un hekelt kernakkoord tussen VS en Zuid-Korea en haalt fel uit naar Biden: “Oude man zonder toekomst”

Russische export van gas compleet in elkaar gestuikt sinds inval in Oekraïne en prognoses zien er ook niet goed uit

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de export van gas door Rusland compleet in elkaar is gezakt sinds de invasie van Oekraïne. Volgens nieuwe prognoses zou de gasexport via pijpleidingen dit jaar met de helft terugvallen in vergelijking met vorig jaar. De EU dreigt bovendien ook de import van vloeibaar gas te beperken, vorig jaar nog het enige lichtpuntje voor Rusland.