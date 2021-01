Zus van Amerikaanse oud-president Bush senior overleden

Een portret van George H. W. Bush: hij noemde zijn zoon 43, zijn zoon sprak hem aan als 41

3 december George Bush was rijk geboren in een milieu vol macht, en zo is hij op zijn 94ste ook gestorven. Maar zijn ticket naar het succes was ook zijn ticket naar de nederlaag. Hij was het soort politicus dat zelfs al in de jaren 90 niet meer van zijn tijd was. Vastgeroest in traditie, wereldvreemd, onhandig met de media. Ondanks zijn verwezenlijkingen kostte die oude stempel hem al na één termijn zijn kop als president. Hij begreep er niks van en ging golfen.