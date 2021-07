Zuma moet de cel in, maar vraagt hof alsnog veroordeling “te heroverwegen en te annuleren”

IMF verwacht sterkste economi­sche groei in 25 jaar voor VS

0:22 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn prognoses over de economische groei in de Verenigde Staten opwaarts bijgesteld. De Amerikaanse economie zal dit jaar haar sterkste groei in 25 jaar beleven, zo stelt het IMF donderdag in zijn jaarlijks rapport over de grootste economie ter wereld.