“Zulk leed niet meer gezien sinds WO II? Was het maar zo”: waarom raken berichten uit Oekraïne ons meer in het hart?

Nieuwe beelden tonen paniek net na raketaan­val op station Kramatorsk: “Iedereen viel op de grond. Alles begon te branden”

Er zijn nieuwe beelden opgedoken die gemaakt werden net na de raketaanval op een treinstation in de Oekraïense stad Kramatorsk van gisteren. Daarop is duidelijk de chaos te zien die er de eerste momenten heerste. “Iedereen viel op de grond”, getuigt Nastya Yefrimenko (17) bij de Britse zender Sky News. “Het was een nachtmerrie. Alles begon te branden. Iedereen was in paniek.”

9 april