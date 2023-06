Zuidwesten Frankrijk opgeschrikt door aardbeving met kracht van 4,9: “Het was goed voelbaar”

Een groot deel van het zuidwesten van Frankrijk is vanavond opgeschikt door een aardbeving. Het epicentrum lag volgens de eerste meldingen ongeveer 30 kilometer ten oosten van de havenstad La Rochelle. In eerste instantie was er sprake van een kracht van 5,8 op de schaal van Richter, maar ondertussen is dat bijgesteld naar 4,9. Wim, die in de omgeving woont, getuigt aan HLN: “Het was een heel raar gevoel.”

KIJK. “Er was een beving, ik zweer het, het was de moeite”, zuidwesten van Frankrijk opgeschrikt door aardbeving

Franse media berichten dat de beving tot in het centrum van Bordeaux en in de steden Limoges en Rennes is gevoeld. Er is schade gemeld in dorpen dichtbij het epicentrum en in het plaatsje Mauzé-sur-le-Mignon is een gewonde gevallen volgens minister van Ecologische Transitie Christophe Béchu. De beving duurde slechts enkele seconden.

“Honden begonnen te blaffen”

West-Vlaming Wim baat op zo’n 50 kilometer van La Rochelle een chambre d’hôtes uit en woont al sinds 2016 in Frankrijk. “Ik stond op het terras aan m’n zwembad”, vertelt hij telefonisch aan onze redactie. “De eerste schok was heel licht, met daarna een zwaardere om opnieuw uit te deinen naar een lichtere schok.”

Schade aan zijn woonst heeft hij niet op het eerste zicht. “Hier in ons dorp is er momenteel geen sprake van schade”, zegt Wim. “We zaten wel drie kwartier zonder elektriciteit of internet.” Verder is het ondertussen terug rustig in het gehucht La Petite Tanière na de initiële verwarring: “Iedereen kwam wel het huis uit en de honden begonnen te blaffen. Je merkte wel dat er iets raar aan de hand was.”

Krachtige bevingen komen zelden voor in Frankrijk. Voor zover bekend had de zwaarste beving in het land, in de Provence in 1909, een kracht van 6,2. Daarbij vielen veel slachtoffers.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Thinkstock