Zuidwesten China opgeschrikt door aardbeving met kracht van 6,8

De aardbeving werd gevoeld in verscheidene steden in de provincie, met name in Chengdu. De provinciehoofdstad ligt zowat 200 kilometer van het epicentrum in de buurt van de stad Kangding. Lokale media meldden dat mensen uit angst uit hun huizen vluchtten. Niettemin is er vooralsnog geen grote schade aan gebouwen gemeld. Onduidelijk is de situatie in verafgelegen gebieden.