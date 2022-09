Zuid-Koreaanse opgepakt na vondst kinderlijkjes in koffers Nieuw-Zeeland

Amnesty: “77 procent van de Belgen wil dat FIFA arbeidsmi­gran­ten WK voetbal in Qatar compen­seert voor geleden schade”

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) moet zich publiekelijk uitspreken over de mensenrechtenkwesties in verband met het WK voetbal in Qatar. Dat vindt 69 procent van de Belgen. Daarnaast steunt 77 procent van de ondervraagden in België het voorstel dat de wereldvoetbalbond FIFA de WK-inkomsten moet gebruiken om arbeidsmigranten te compenseren die schade hebben geleden tijdens de voorbereiding op het toernooi. Dat blijkt donderdag uit een wereldwijde peiling in opdracht van Amnesty International.

