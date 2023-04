Zuid-Koreaans leger lost waarschuwingsschoten tegen militair schip uit Noord-Korea

Het Noord-Koreaanse patrouilleschip stak zaterdag nabij het Zuid-Koreaanse eiland Baekryeong de zogenaamde Northern Limit Line (NLL) over. Een Zuid-Koreaanse speedboot stuurde waarschuwingen, loste enkele waarschuwingsschoten en dreef het schip onmiddellijk terug, zo deelde de generale staf in Seoel zondag mee in een mededeling.