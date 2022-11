Zuid-Korea zet straaljagers in nadat Chinese en Russische oorlogsvliegtuigen luchtverdedigingszone binnendringen

Franse steden gebruiken steeds vaker paard en kar om energiekos­ten te drukken: “Dit is de toekomst”

In het Franse dorpje Hennebont weerklinkt het geluid van paardenhoeven door de straten. Het is geen koets die voorbij rijdt met wat toeristen, maar wel de afvalophaling die met paard en kar te werk gaat. Door de klimaatcrisis, de energiecrisis en het niveau aan werkstress is er gekozen om op deze manier te werken. “Onze job als afvalophaler is veel fijner met een dier er bij. Mensen kijken nu ook anders naar ons, ze lachen vriendelijk”.

