Zuid-Korea wil helemaal af van beperkingen op raketarsenaal

WHO Europa waarschuwt dat vooruit­gang "breekbaar" blijft ondanks succes vaccins: “Laten we niet dezelfde fouten maken”

20 mei Hoewel de huidige coronavaccins werken tegen alle coronavarianten die in Europa in omloop zijn, blijft het voor de landen noodzakelijk om voorzichtig te werk te gaan bij de versoepelingen van de maatregelen. Dat is de boodschap die WHO Europa donderdag meegaf tijdens een digitale persbriefing vanuit Kopenhagen.