Zuid-Korea waarschuwt Kim Jong-un: "Noord-Koreaanse nucleaire aanval zou einde van regime betekenen”

Man (70) die was veroor­deeld tot 12 jaar cel voor verkrach­ting familiele­den vrijgela­ten door typfout in vonnis

Een 70-jarige man - die tot 12 jaar gevangenisstraf was veroordeeld voor aanranding en verkrachting - is vrijgelaten dankzij een typfout in het vonnis. De man wordt al sinds 2010 door verschillende familieleden beschuldigd van herhaalde aanranding en verkrachting. “Het is gek. Ik heb de indruk dat dit nooit zal stoppen”, reageert een van zijn slachtoffers.