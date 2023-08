Zuid-Korea stuurt bussen met extra airconditioning naar Wereldjamboree nadat honderden bezwijken onder hitte

Update Terreuror­ga­ni­sa­tie IS kondigt dood leider aan, opvolger is al benoemd

Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft in een audioboodschap de dood van leider Aboe al-Hoessein al-Hoesseini al-Qurashi aangekondigd. Hij werd bij zijn benoeming als “kalief van de moslims” in november 2022 nog omschreven als “veteraan van de jihad”. Ook maakte de organisatie wereldkundig dat Abi Hafsan al-Hashimi al-Qurashi zijn opvolger is.