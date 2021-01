Zuid-Korea roept Iraanse ambassadeur op het matje na incident met tanker

Dochter moet definitief afscheid nemen van mama die naast haar ligt op Covidafde­ling

4 januari Anabel Sharma (49) en haar moeder Maria Rico (76) werden halfweg oktober op dezelfde dag opgenomen met Covid-19 op de intensivecareafdeling van het ziekenhuis in het Britse Leicester. Enkele weken later werd Anabels bed naast dat van haar stervende moeder geplaatst om definitief afscheid te nemen. De Britse vrouw doet nu voor het eerst haar hartverscheurende verhaal over hun laatste foto samen: hand in hand op de Covidafdeling.