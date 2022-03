Zuid-Korea registreert recordaantal aan omikronbesmettingen

Uit Iran vrijgela­ten Britten aangekomen in Groot-Brittannië

Twee Britten van Iraanse komaf zijn na jaren gevangenschap in Iran vrijgelaten en aangekomen in Groot-Brittannië. In de nacht van woensdag op donderdag arriveerde het tweetal met een militair toestel op luchtmachtbasis Brize Norton in Engeland.

3:23