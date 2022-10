Zuid-Korea: “Noord-Korea klaar met voorbereidingen nucleaire proef”

Strafpro­ces rond belasting­frau­de ‘The Trump Organizati­on’ gaat van start, veroordeel­de ex-financieel directeur gaat getuigen

‘The Trump Organization’, de groep van bedrijven die lang werd bestuurd door de gelijknamige Amerikaanse ex-president, staat centraal in een strafzaak die vandaag begint in de staat New York. In de zomer van 2021 klaagde een openbare aanklager in Manhattan The Trump Organization en haar oude financieel directeur Allen Weisselberg aan, onder meer wegens belastingfraude. Weisselberg pleitte eerder schuldig en stemde er in een deal met justitie mee in om tegen het bedrijf te getuigen. Donald Trump zelf is niet aangeklaagd en zal volgens berichten in de media waarschijnlijk niet getuigen.

