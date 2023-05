Zuid-Korea nodigt Amerikaanse "helden" uit voor tiendaagse rondreis als bedanking voor redden van Koreaanse reizigers

Opgepast! Wegglijden­de wagens maken Amerikaan­se straten onveilig

Het is spekglad in grote delen van de VS, en dat zullen autobestuurders geweten hebben. Door de koude temperaturen en sneeuwstormen zijn de wegen veranderd in ijspistes. Ondanks de vele waarschuwingen wagen sommigen zich er toch aan om in hun wagen te kruipen. Dat levert dan ook heel wat oncontroleerbare glijpartijen van voertuigen op. Botsingen met stilstaande wagens zijn onvermijdelijk, maar ook voorbijgangers moeten hun aandacht er goed bijhouden.