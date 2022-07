Zuid-Korea meldt opnieuw Noord-Koreaans artillerievuur

Ruim 1 miljoen euro voor Cooper (8) die verlamd raakte door aanslag 4 juliparade

De donaties stromen binnen voor Cooper Roberts, de 8-jarige jongen die vorige week werd neergeschoten bij de aanslag op een 4 juliparade in de Verenigde Staten. De zwaargewonde jongen is inmiddels ontwaakt uit coma, maar hij zal nooit meer kunnen lopen. Er is al ruim 1,1 miljoen euro ingezameld.

