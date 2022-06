Zuid-Korea lanceert zijn eerste zelf ontwikkelde draagraket nu toch succesvol

De Korea Satellite Launch Vehicle II, alias KSLV-II alias de Nuri, weegt 200 ton en heeft zes motoren die op vloeibare brandstof draaien. Het gevaarte vertrok om 9 uur Belgische tijd van op de ruimtehaven Goheung.

De drie trappen functioneerden en brachten het restant van de 47,2 meter hoge raket tot op 700 km hoogte. Een dummysatelliet van 1,3 ton kwam succesvol vrij.

Te vroeg stilgevallen

Acht maanden geleden slaagde bij een eerste lancering de Nuri er niet in een dummysatelliet in de vooropgestelde baan af te zetten. De motor van de derde trap was immers te vroeg stilgevallen.

Naast de dummykunstmaan vervoerde de Nuri ook een satelliet om de prestaties van de draagraket te verifiëren en vier cubesats van Zuid-Koreaanse universiteiten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Welcome to the club

Seoel had een tiental jaar en 1,46 miljard euro nodig om zijn eigen draagraket te ontwikkelen. Zuid-Korea is de zevende mogendheid ter wereld die er in slaagt eigenhandig een satelliet van meer dan een ton in de ruimte te brengen. De andere landen zijn Rusland, de VS, China, Japan, India en het Europese Ruimtevaartbureau ESA.

De Nuri is de opvolger van de Naro-1, die een eerste trap van Russische makelij had.