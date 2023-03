Zuid-Korea gaat slachtoffers Japanse bezetting compenseren

Japan geeft Seoel informatie over radioactie­ve straling rond Fukushima

De Japanse ambassade in Seoel heeft de gegevens over nucleaire straling in de regio van Fukushima vrijgegeven. Ze doet dit om een antwoord te geven op de ongerustheid die in Zuid-Korea was ontstaan over de mogelijke gevolgen van de nucleaire ramp in 2011.