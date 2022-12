Zuid-Korea en Japan: Noord-Korea vuurt weer ballistische raket af

WHO-baas begrijpt maatrege­len van landen tegen China

Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) begrijpt dat landen maatregelen nemen tegen reizigers uit China. Volgens Tedros Adhanom Ghebreyesus zijn de stappen "begrijpelijk", omdat China weinig informatie vrijgeeft over de snelle toename van het aantal coronabesmettingen in het land.

29 december