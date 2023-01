Zuid-Korea bevestigt gesprekken met Washington over gezamenlijke nucleaire oefeningen

Noord-Ko­rea plant aanzienlij­ke uitbrei­ding nucleair arsenaal

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een aanzienlijke uitbreiding van het nucleaire arsenaal van zijn land aangekondigd. "In een situatie waarin Zuid-Korea zonder twijfel een duidelijke vijand is geworden, is de massaproductie van tactische kernwapens belangrijk en noodzakelijk", citeerde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap zondag uit een toespraak van Kim Jong-un, die door staatsmedia werd verspreid.

