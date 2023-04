Zuid-Korea betaalt “eenzame jongeren” 450 euro per maand om weer deel te nemen aan de samenleving

Voormalig president Donald Trump urenlang verhoord in fraudezaak

Voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump is donderdag zeven uur lang verhoord door procureur-generaal van New York Letitia James. Het verhoor vond plaats achter gesloten deuren en er zijn vooralsnog geen mededelingen gedaan over wat er precies is besproken. Trump wordt vervolgd op verdenking van fraude.