“Zuid-Afrikaanse variant” van coronavirus in Nederland vastgesteld

De “Zuid-Afrikaanse variant” van het coronavirus is nu ook in Nederland vastgesteld. Een persoon uit de regio Midden- en West-Brabant blijkt de variant te hebben opgelopen. De persoon is op 22 december getest en vandaag blijkt dat het om de nieuwe versie van het virus gaat. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het is niet bekend of de Brabander onlangs in Zuid-Afrika is geweest.

De 'Britse variant' is al bij ongeveer vijftig mensen in Nederland aangetroffen. Velen van hen waren niet in Groot-Brittannië. De Britse en de Zuid-Afrikaanse variant lijken besmettelijker dan andere coronavarianten, maar niet meer gezondheidsschade aan te richten.

Besmettelijker

Volgens de eerste onderzoeken werken de ontwikkelde coronavaccins ook tegen de twee mutaties. Omdat de varianten besmettelijker zijn dan eerdere coronaversies, is de kans groot dat ze over een tijdje meer voorkomen. Als ze besmettelijker zijn en zich dus gemakkelijker verspreiden, kan dit ook betekenen dat het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames in Nederland voorlopig hoog blijft. Dat virussen muteren, gebeurt heel vaak.

In ons land is de Zuid-Afrikaanse variant tot dusver bekend nog niet vastgesteld. In november kwamen wel vier besmettingen met de Britse coronavariant aan het licht in België. Viroloog Steven Van Gucht gaf gisteren nog aan dat dat aantal waarschijnlijk nog zal toenemen.