Zuid-Afrikaanse president: “Poetin en Zelensky willen vredesgesprekken voeren met Afrikaanse leiders”

UPDATE KIJK. Oekraïense luchtaf­weer slaat “uitzonder­lijk intense” aanvallen op Kiev af: dierentuin en auto’s getroffen door brokstuk­ken

Luchtafweersystemen hebben afgelopen nacht achttien Russische luchtaanvallen op Kiev en andere plaatsen in Oekraïne afgeslagen, dat meldt opperbevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten Valeriy Zaluzhnyi op Telegram. Op verschillende plaatsen in de hoofdstad vielen brokstukken van de neergeschoten raketten neer. Dat was onder andere het geval in een dierentuin, maar er werden ook auto’s en een onbewoond gebouw getroffen.