Zuid-Afrikaanse infectiespecialist: "Geen bewijs dat Zuid-Afrikaanse variant nog besmettelijker is dan Britse"

Moeten we ons zorgen maken over de nieuwe Zuid-Afrikaanse virusvari­ant? Virologen leggen uit

10:21 De ongerustheid over nieuwe mutaties van het coronavirus laait hoger op dan de vuurkorf in uw tuin. In het Verenigd Koninkrijk verspreidt een vermoedelijk besmettelijker variant zich razendsnel. Daar komt nu ook een Zuid-Afrikaanse mutant bij die wetenschappers uit hun slaap houdt. Ook die lijkt bijzonder besmettelijk, mogelijk ook voor jongeren. Of is die snelle circulatie eerder aan feestvierders te wijten? Zal het vaccin ons wel beschermen tegen die variaties op hetzelfde thema? We vragen het aan virologen Marc Van Ranst en Johan Neyts (beide KULeuven).