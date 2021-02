Zuid-Afrikaanse ex-president Zuma (78) weigert weer op te dagen voor anticorruptiecommissie

In januari oordeelde het Grondwettelijk Hof, de hoogste rechtbank van Zuid-Afrika, dat Zuma voor de commissie moet verschijnen. Het Hof ontnam hem zo zijn zwijgrecht. Toch waarschuwden de advocaten van Zuma maandag weer dat hun cliënt "niet voor de commissie zou verschijnen", ook al is hij daarvoor weer de hele week opgeroepen.

Sinds de oprichting van de commissie in 2018 wringt het vroegere staatshoofd zich in allerlei bochten om niet te moeten getuigen. Zo tekende hij meermaals beroep aan en beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Al maandenlang eist Zuma wraking van de voorzitter van de commissie, rechter Raymond Zondo, omdat die partijdig zou zijn. Zondo weigerde om zich onbevoegd te verklaren, waarna Zuma vroeg om die beslissing te herzien. Als de ex-president nu zou verschijnen voor de commissie, "zou dat de vraag om de beslissing te herzien om zich onbevoegd te verklaren, ondermijnen en ongeldig maken", zeggen de advocaten in hun brief.