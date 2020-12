“Zuid-Afrikaanse coronavariant niet gevaarlijker dan de Britse”

LIVE. Gemiddeld aantal nieuwe overlij­dens neemt af in België - Militairen helpen met corona­tests voor truckchauf­feurs in Dover

7:15 In het Verenigd Koninkrijk is nu ook een tweede erg besmettelijke Covid-19-variant vastgesteld die gelinkt wordt aan Zuid-Afrika. Het verkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland is weer op gang gekomen, mits reizigers een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Het gemiddeld aantal coronabesmettingen in ons land lijkt te stagneren, dat blijkt vrijdagochtend uit de cijfers van Sciensano. Volg alle nieuws over Covid-19 in onze liveblog.