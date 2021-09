Zuid-Afrika wil vaccinatiepaspoort invoeren

Kathleen Aerts: “Seks mag ook al eens op een andere plek. Of op een ongewoon moment”

12 september Ooit zong ze van Oya Lélé, toen verhuisde ze naar Zuid-Afrika. Kathleen ontluisde, ze ontbolsterde. De nieuwe versie is een verademing. Het is er één die praat over verdriet - niet het soort dat je rijmpjesgewijs bezingt in liedjes - maar over pijn met een grote P. Over liefde met een grote L. Zelfs seks met een grote S. “Steven en ik hebben een gezonde sekslust en zijn daar graag creatief mee. Het mag ook al eens op een andere plek. Of op een ongewoon moment. Dat is essentieel.”