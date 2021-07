Zuid-Afrika verdubbelt inzet legermacht in strijd tegen rellen, vaccinaties deels opgeschort

Het Zuid-Afrikaanse leger heeft inmiddels 5.000 militairen ingezet tegen de rellen in het land. Dat is een verdubbeling van het maandag ingezette aantal. Volgens lokale media wil de minister van Defensie de troepenmacht nog vervijfvoudigen. Veiligheidstroepen hebben inmiddels ruim 1.750 mensen aangehouden in verband met de onlusten. De Zuid-Afrikaanse regering heeft in een deel van het land de vaccinaties tegen het coronavirus opgeschort wegens het geweld dat al aan 72 mensen het leven heeft gekost.

De onderbreking van de vaccinatiecampagne komt er op een moment dat Zuid-Afrika geconfronteerd wordt met een derde coronagolf en een exponentiële stijging van het aantal besmettingen.

“Wij hebben de vaccinaties in Kwazulu-Natal voorlopig moeten opschorten,” meldt Netcare, een private ziekenhuisgroep. De maatregel is er gekomen omdat leveranciers moeilijkheden hebben om voorraden geneesmiddelen en vaccins bij de ziekenhuizen te krijgen. Het verkeer tussen de economische hoofdstad Johannesburg en het oosten van het land ondervindt felle hinder.NetCare wijst erop dat het geweld nog voor extra druk zorgt op de spoeddiensten.

De ngo Artsen zonder Grenzen, die in Kwazulu-Natal actief is in de strijd tegen Covid-19, hiv en tuberculose, heeft in een verklaring eveneens aangegeven dat een aantal activiteiten in de regio werden opgeschort.

Plunderingen

Ongeveer 800 winkels zouden in heel het land zijn geplunderd. De plunderingen raken ook de toelevering van goederen, waardoor wordt gevreesd voor tekorten aan voedsel en brandstof. In sommige delen van het land nemen inwoners het heft in eigen handen om bijvoorbeeld infrastructuur te beschermen tegen relschoppers.

De rellen begonnen donderdag na de opsluiting van voormalig president Jacob Zuma. De 79-jarige politicus moet vijftien maanden de gevangenis in omdat hij niet meewerkte aan een onderzoek naar corruptie tijdens zijn presidentschap. Ondanks deze zaak is Zuma nog steeds populair onder een groot deel van de bevolking.

De oud-president ontkent de beschuldigingen en weigerde in eerste instantie zich bij de autoriteiten te melden. Vorige week woensdag om middernacht deed hij dat alsnog, net voor de deadline die hem was opgelegd. Had hij dat niet voor die tijd gedaan, dan zou de politie hem arresteren. Maandagavond besloot een hoge rechter dat de gevangenisstraf van Zuma in stand blijft.

