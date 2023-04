Zuid-Afrika stapt toch niet uit Internationaal Strafhof

Poetin is nu Most Wanted, maar hoeveel kans loopt hij om aangehou­den te worden? “Er zijn nog altijd 60 landen die het Strafhof niét erkennen”

Het hing al langer in de lucht, maar nu is het een feit: er is een aanhoudingsbevel tegen de Russische president Poetin uitgevaardigd door het Internationaal Strafhof in Den Haag. De kans dat Poetin daar effectief zal verschijnen, is bijna onbestaande. Waarom dan toch een zetelend staatshoofd met aanhouding bedreigen? En kan Poetin nog vrij bewegen?