Zuid-Afrika schrapt Russisch coronavaccin uit angst voor hiv

Eerste zitting over moord op Nederland­se misdaadver­slag­ge­ver Peter R. de Vries: “Ingrijpend en confronte­rend”

15:52 De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag voor het eerst openbaar de zaak van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries behandeld. De rechter richtte zich bij aanvang tot de nabestaanden: “Het zal voor u een moeilijke en beladen dag zijn.” Dat was het ook, bevestigt de partner van De Vries. “Ingrijpend en confronterend”, zo omschrijft ze het. Toch was het belangrijk voor de nabestaanden om aanwezig te zijn, om de verdachten in de ogen te kunnen kijken.