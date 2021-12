Zuid-Afrika lijkt over piek omikrongolf heen: "Tegen eind januari is variant zo goed als verdwenen”

Hoopvol nieuws uit Zuid-Afrika: daar lijkt de coronagolf met de omikronvariant over zijn piek heen te zijn. Het aantal besmettingen en de positiviteitsratio gaan er omlaag en ook de stijging van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames lijkt te vertragen. “Met het huidige tempo zal omikron tegen eind januari zo goed als verdwenen zijn uit heel Zuid-Afrika”, aldus professor geneeskunde Francois Venter van de Universiteit van de Witwatersrand in Johannesburg.

Het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde gevallen daalde volgens de jongste cijfers in Zuid-Afrika met 19 procent tegenover een week eerder. Er werden dan wel 13 procent minder test afgenomen, ook de positiviteitsratio ging omlaag en komt intussen uit op 29 procent.

Het aantal hospitalisaties stijgt wel nog (+12 procent), maar minder snel dan een week eerder. En de piek lijkt hier lager te zullen uitkomen dan tijdens de twee pieken eerder dit jaar in Zuid-Afrika. Dat in tegenstelling tot de piek van het aantal besmettingen, die bij omikron hoger was dan ooit tevoren in het land.

Studie

De cijfers lijken in de lijn te liggen van de studie van het National Institute For Communicable Diseases (NICD), dat berekende dat omikron maar liefst 80 procent minder kans gaf op ziekenhuisopname in Zuid-Afrika. Ook studies in Australië, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk wijzen in die richting, maar met percentages tussen 33 en 50 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Zuid-Afrikaanse ziekenhuizen bereikten volgens plaatselijke experten nooit de bezettingsgraad die ze in eerdere golven haalden en patiënten zouden ook minder lang opgenomen blijven. Minder coronapatiënten zouden zuurstof nodig hebben en doorstromen naar de diensten intensieve zorg. Ook het aantal overlijdens blijft - voorlopig - een stuk lager dan in vorige golven, maar die cijfers komen altijd wat achter.

Volgens Zuid-Afrikaanse experten is omikron intussen over zijn piek heen in het land en zou hij in totaal maar een paar maanden meegaan. De opmars van de variant begon midden november in Zuid-Afrika en steeg een maand later tot een ongekende 20.000 bevestigde besmettingen per dag.

Verdwenen

Professor geneeskunde Francois Venter van de Universiteit van de Witwatersrand in Johannesburg berekende dat met het huidige tempo omikron tegen het einde van januari “zo goed als verdwenen” zou zijn uit heel Zuid-Afrika. Dat vertelde hij aan The Sunday Times.

Volledig scherm © REUTERS

Het goede nieuws voor ons: epidemioloog Salim Abdool Karim - die aan het hoofd staat van het orgaan dat de coronastrategie bepaalt in Zuid-Afrika - verwacht dat “bijna elk ander land hetzelfde traject zal volgen”. Dat zei hij in een interview met de Amerikaanse krant The Washington Post.

John Nkengasong, het hoofd van de Africa Centres for Disease Control (het Agentschap voor Volksgezondheid van de Afrikaanse Unie), is voorzichtiger. Volgens hem mag de situatie in Zuid-Afrika niet zomaar geëxtrapoleerd worden naar andere landen over de hele wereld, omdat het land een erg jonge bevolking heeft en de meeste mensen al eerder besmet raakten tijdens vorige golven.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

In de provincie Gauteng - waar omikron als eerste aan een steile opmars begon - is het aantal gevallen intussen wel met bijna de helft gedaald (-46 procent); in andere provincies met 6 tot 40 procent. Dat is te merken aan de nationale cijfers, die tonen dat het aantal nieuwe gevallen de jongste week met ongeveer 20 procent daalde.

“We zagen een snelle stijging van het aantal gevallen en een vroege piek”, aldus dokter Waasila Jassat van het National Institute for Communicable Diseases (NICD). “Alles wijst erop dat we nu ook steil omlaag gaan.”

Verenigd Koninkrijk

Ook in het Verenigd Koninkrijk - dat als een van de eerste Europese landen een omikrongolf zag opdoemen - verwachten ze een dergelijke evolutie met een steile opmars, snelle piek en steile neergang, “zelfs als iedereen voorzichtig is en de regels volgt”. Dat zegt de Britse epidemioloog en Chief Medical Officer for England (CMO) Chris Whitty. Desondanks kan omikron volgens hem nog een zware druk leggen op het gezondheidssysteem.

Bekijk ook: Vanaf nu is de omikronvariant dominant in ons land

LEES OOK: