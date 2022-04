Zuid-Afrika kondigt nationale ramptoestand af na overstromingen

Zo’n 300 passagiers van TUI-vlucht, onder wie verschil­len­de Vlamingen, gestrand op Curaçao nadat voorruit van vliegtuig barst

Een vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij TUI, dat van Punta Cana in de Dominicaanse Republiek naar Amsterdam vloog, is afgelopen nacht op Curaçao moeten landen nadat de voorruit van het vliegtuig was gebarsten. Zo’n 300 passagiers moesten om die reden de nacht op het eiland doorbrengen. Verschillende reizigers, onder wie heel wat Vlamingen, moesten in een leegstaand ziekenhuis zonder bedden verblijven wegens een gebrek aan hotelkamers.

