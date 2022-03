Zuid-Afrika kampt met grote stroomtekorten: afschakelplan moet totale black-out vermijden

Voor en na: luchtbeel­den tonen ravage na bombarde­ment logistiek centrum in Stoyanka

In Stoyanka, ten westen van hoofdstad Kiev, werd een logistiek centrum op 6 maart gebombardeerd. De brand veroorzaakt een dikke zwarte rookpluim boven de stad. Enkele dagen na de bombardementen is de schade enorm: het gebouw is volledig vernield, het contrast is groot.

8 maart