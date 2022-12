Zuhal Demir geeft alsnog subsidie van 1,4 miljoen euro aan KU Leuven, wel extra voorwaarde

Demir en Rutten clashen over verkrach­tings­zaak KU Leuven: “Bespaar me uw emotionele oproep. U bent minister”

De verkrachtingszaak aan de KU Leuven tegen professor F.D. (63) deed woensdag de gemoederen hoog oplaaien. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) en parlementslid Gwendolyn Rutten (Open Vld) gingen in discussie over de beslissing van Demir om 1,4 miljoen euro aan subsidies on hold te zetten. “Als de KU Leuven in 2018 een ‘Zuhalleke’ had gedaan, dan was de dader vrijuit gegaan”, zei onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) eerder op de dag, volgens Rutten. Een samenvatting van de discussie tussen beide politici is hierboven te herbekijken.

