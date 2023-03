Zowel Xi Jinping als minister Buitenlandse Zaken ongewoon scherp voor VS: “VS en Westen willen opmars van China afremmen”

De Chinese president Xi Jinping heeft het Westen en de Verenigde Staten er in ongewoon scherpe bewoordingen van beschuldigd de opmars van zijn land in de wereld te willen afremmen. Dat deed hij volgens staatsmedia dinsdag in de marge van de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese Volkscongres. Volgens de staatsleider is de omgeving waarbinnen China zich ontwikkelt "dramatisch veranderd" en zijn er fors meer onzekerheden. Ook de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken gaf de VS een veeg uit de pan. Hij waarschuwde dat “conflicten en confrontaties” onvermijdelijk zijn als het land zijn koers niet wijzigt.

"Met name de westerse landen, aangevoerd door de VS, streven naar een verregaande beteugeling, uitsluiting en onderdrukking van China, waardoor de ontwikkeling van China voor ongekend grote uitdagingen komt te staan", klonk het. Tegelijk wordt China met meerdere moeilijkheden geconfronteerd, vervolgde de president, en hij gaf als voorbeeld de uitbraak van het coronavirus en de toenemende druk op de Chinese economie.

De openlijke kritiek van Xi Jinping verschilt van eerdere uitlatingen doordat de Chinese autoriteiten in het verleden eerder vaag "bepaalde landen" viseerden, zonder de VS of het Westen direct bij naam te noemen.

“Chinees-Russische banden noodzakelijk”

Ook de nieuwe Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang sprak de Chinezen toe tijdens de persconferentie. Sterke banden tussen China en Rusland “noodzakelijk” in een steeds “onstabielere wereld”, vertelde hij. Daarnaast zei hij dat Peking en Moskou geen bedreiging vormen voor andere landen.

Hij deed ook enkele uitspraken over de oorlog in Oekraïne. Qin Gang stelde dat “het proces van vredesbesprekingen zo snel mogelijk moet beginnen” tussen Oekraïne en Rusland. “Sancties en druk zullen het probleem niet oplossen”, klonk het. De situatie is volgens hem “op een kritiek punt beland”.

“Ofwel stoppen de vijandelijkheden en wordt de vrede hersteld en begint het proces van politieke regeling, ofwel wordt er nog meer olie op het vuur gegooid en breidt de crisis zich verder uit en loopt uit de hand”, aldus Qin Gang. Peking heeft tot nu toe steeds vermeden om te spreken van een “invasie” en de werkelijke aard van het conflict te erkennen.

Volledig scherm Qin Gang © ANP / EPA

Wapenlevering Rusland

Hij sprak ook over de eventuele toekomstige militaire steun van China aan Rusland. Hij stelde het gelijk aan de wapenlevering van de Verenigde Staten aan Taiwan. “Waarom vraagt de VS aan China om geen wapens te leveren aan Rusland, terwijl het wapens blijft verkopen aan Taiwan?”

Volgens hem is het “absurd” dat de “hoge Amerikaanse functionarissen” zich mengen in de Taiwan-kwestie. Hij onderlijnde dat het een “zaak van het Chinese volk” is. “Geen enkel ander land heeft het recht zich daarmee te bemoeien”, zei hij. “Als de Verenigde Staten niet op de rem trappen, maar de verkeerde weg blijven volgen, kan geen enkele vangrail voorkomen dat zij ontsporen, en zullen er zeker conflicten en confrontaties ontstaan.”

De VS vreest al langer voor Chinese wapenlevering aan Rusland. Antony Blinken, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, waarschuwde China dat het bewapenen van de troepen van Moskou hen niet in dank zal worden afgenomen door andere landen. “China kan niet van twee walletjes eten als het gaat om de Russische agressie in Oekraïne. Het kan niet aan de ene kant vredesvoorstellen doen en aan de andere kant het vuur voeden dat Rusland heeft aangestoken”, zei Blinken nog.