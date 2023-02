Zowel Macron als Scholz bereid tot lange oorlog in Oekraïne

Brit vindt brief in brievenbus die meer dan 100 jaar oud is

Een brief die verzonden werd in februari 1916 is meer dan 100 jaar later eindelijk aangekomen bij een appartement in Norwood, een buurt in Londen. Dat meldt ‘BBC’. De enveloppe had een zegel met het hoofd van koning George V erop en werd verzonden vanuit de Britse stad Bath. Royal Mail, de Britse nationale post, heeft geen flauw idee hoe dit is gebeurd.